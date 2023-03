Ora legale 2023, quando cambia

Il cambio orario della discordia. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale 2023. Alle 2:00 le lancette si sposteranno avanti di un’ora ma da tempo ormai si discute dell’abolizione dell’ora solare senza però trovare una soluzione definitiva.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora

Cinque anni fa il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede l’abolizione dell’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte all’anno, ma ha anche auspicato una decisione unitaria a livello europeo. In questo lasso di tempo nessuna soluzione è stata trovata e l’Italia, almeno con i Governi precedenti, ha manifestato l’intenzione di mantenere il cambio orario.

Con il ritorno dell’ora legale si dormirà un’ora in meno ma si recupererà un’ora di luce con benefici energetici e sull’umore. Un passaggio che rappresenta il primo passo verso la bella stagione. Dagli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenerla tutto l’anno, emerge che l’adozione dell’ora legale permanente produrrebbe nel nostro Paese, sulla base delle attuali tariffe elettriche, risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro, grazie a minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh.

Cambio orario, ancora una frenata verso l’abolizione: per la Sima ci sarebbero un risparmio in bolletta di 382 milioni di euro

Dell’abolizione del doppio passaggio ne potrebbe beneficiare anche la salute con piccoli disturbi di alterazione del ritmo circadiano che potrebbe cessare. Disturbi che secondo gli esperti si verificano in particolar modo in coincidenza con il passaggio dall’ora solare all’ora legale e viceversa. In Italia l’ora legale è stata reintrodotta nel 1966 dopo uno stop di 20 anni con l’obiettivo di risparmiare a livello energetico sull’illuminazione elettrica.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo smartphone, pc e tablet si aggiorneranno automaticamente mentre bisognerà ricordarsi di spostare manualmente le lancette dei nostri dispositivi analogici spostando le lancette un’ora avanti. L’ora legale durerà 7 mesi e terminerà il 29 ottobre 2023 quando si tornerà all’ora solare.