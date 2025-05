Angelo Famao: dal ritiro al clamoroso dietrofront a L’Isola dei Famosi

Angelo Famao è rientrato a L'Isola dei Famosi

Il malessere: fame, sonno e nostalgia

Ritiro da L’Isola dei Famosi e dietrofront per Angelo Famao. Dopo appena tre giorni di permanenza in Honduras il cantante si è lasciato andare. “Non mangio da giorni, non dormo da giorni… Mi sento isolato, come se tutti gli animali ce l’avessero con me”.

In un video-diario, il cantante neomelodico siciliano ha raccontato il mix di disagio fisico e vuoto emotivo che lo ha spinto al ritiro volontario: la vita spartana, il sole cocente e la fame si sono aggiunti a una struggente nostalgia per la fidanzata, con cui ha una storia di pochi mesi ma già intensa. Il naufrago è così salito sul barchino e la sua avventura nel reality sembrava definitivamente terminata.

Angelo Famao torna in gioco

Nel daytime del 12 maggio, ecco il colpo di scena: Angelo Famao fa ritorno a Playa Uva. In un confessionale ha spiegato di aver riflettuto sui sacrifici fatti per arrivare in Honduras e sull’occasione unica che gli si apriva: “Voglio onorare il mio impegno e ripagare chi mi ha sostenuto”. Alla Playa ha trovato abbracci e parole di incoraggiamento: la condizione fisica rimane precaria, ma la volontà di non sprecare l’opportunità prevale.

Il percorso alle spalle e le sfide per venire

Angelo Famao è volato a Cayo Cochinos forte di una certa popolarità nel mondo neomelodico, ma privo di esperienza in reality estremo. Ora deve dimostrare di sapersi integrare nel gruppo e ritrovare serenità mentale. Il futuro prossimo lo metterà di fronte a prove di resistenza, dal fuoco alla pesca, mentre in Italia la fidanzata e i fan attendono aggiornamenti con ansia.