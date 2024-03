Ora legale, si cambia nel giorno di Pasqua: la petizione per mantenerla tutto l’anno

Quest’anno il cambio di orario – un’ora in avanti, dalle 2:00 alle 3:00 nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo – coinciderà con la Pasqua. Si dormirà quindi un’ora in meno a fronte però di un’ora di luce in più. Le giornate sembreranno dunque più lunghe e vi sarà un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica.

Cambio ora legale, da domenica 31 marzo lancette avanti di un’ora

La società italiana di medicina ambientale (Sima) che assieme a Consumerismo No Profit ha avviato una raccolta firme per chiedere al governo l’ora legale permanente. Un passaggio quello da ora solare a ora legale e viceversa non indolore, e che ha effetti negativi su salute, energia, bollette, ambiente e tasche dei cittadini, al punto che già 336 mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l’ora legale tutto l’anno. Secondo terna dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kWh di elettricità grazie all’ora legale.

Croce o delizia, a seconda dei punti di vista, il passaggio all’ora legale resta di sicuro un beneficio in termini economici. Soprattutto in tempi di ristrettezze energetiche dovute alle guerre in corso, che hanno lasciato in sospeso la Direttiva europea finalizzata ad abolire una consuetudine adottata per la prima volta nel 1916, in piena Prima guerra mondiale, proprio per risparmiare energia. Di guerra in guerra, insomma, il tema resta di stretta attualità e, dati alla mano, sembra propendere per il mantenimento dell’ora legale.

Terna, dal 2004 al 2023 risparmiati 2,2 miliardi di euro con l’ora legale

Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i prossimi sette mesi l’Italia risparmierà circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi della società guidata da Giuseppina Di Foggia, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato complessivamente di circa 11,7 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,2 miliardi di euro.