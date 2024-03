Si schianta e muore a pochi passi da casa: choc a Trapani per la scomparsa di Alice Culcasi

Incidente stradale mortale a Trapani. La vittima è Alice Culcasi, una ragazza di 23 anni, deceduta sul colpo dopo aver perso il controllo dell’auto, una Seat Ibiza, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorreva all’alba via Virgilio la giovane avrebbe perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un muro e alcuni alberi.

Trapani, Alice Culcasi ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un muro e degli alberi

L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo ad Alice Culcasi ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Erano le 5:30 e la ventitreenne stava rientrando a casa. La vittima abitava alle spalle del luogo dove si è verificato lo schianto.

Per raggiungere la sua casa avrebbe dovuto svoltare e immettersi sulla via Salvatore Cassisa. Non è chiaro ancora se la ragazza abbia avuto un malore o un colpo di sonno mentre era alla guida. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

La 23enne stava rientrando a casa, cordoglio e incredulità sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parenti ed amici ancora increduli per quanto accaduto. “Ti ricorderò sempre così sorridente. Riposa in pace amica mia, anche se non stavamo più insieme, eri sempre mia amica, avevi una vita avanti ancora. Riposa in pace ti vorrò sempre bene” – ha scritto l’amica Jessica su Facebook.