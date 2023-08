Ornella Vanoni bacchetta Giambruno: ‘Il lupo non è nel bicchiere’, stoccata anche da Chiara Ferragni (VIDEO)

Le esternazioni di Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, hanno sollevato un autentico polverone mediatico. Nelle ultime ore hanno replicato al conduttore della trasmissione Il diario del giorno due personaggi molto amati e seguiti per motivi diversi. Un’icona della musica italiana, Ornella Vanoni, e una star dei social, Chiara Ferragni.

Andrea Giambruno nella bufera, Ornella Vanoni lo punzecchia su Instagram Stories

Entrambe hanno piazzato stoccate contro Giambruno. “Ma il lupo non è nel bicchiere, è fuori dal bicchiere”: così in una Stories pubblicata su Instagram la ‘cantante della mala’ in riferimento alle affermazioni fatte dal giornalista sullo stupro di Palermo. Nel mirino la frase “se eviti di bere eviti il lupo” pronunciata nel corso del programma “Il diario del giorno”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Chiara Ferragni. “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro” – ha riferito la moglie di Fedez in una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni: ‘Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata’

L’imprenditrice digitale ha condiviso due post, uno di Ilaria Maria Dondi, giornalista e direttrice di Roba da Donne, in cui si legge: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.