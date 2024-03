Papa Francesco dà forfait alla Via Crucis al Colosseo: cosa è successo

Uno stato di lieve bronchite, ormai passata ma i cui strascichi vanno evitati ad ogni costo; un calendario ancora fitto di impegni, soprattutto per un uomo che non è più giovane.

Papa Francesco salta la Via Crucis per una lieve bronchite

La fatica di una giornata tra le più importanti del calendario liturgico. Infine un clima che a Roma definirebbero malandrino: tepore da inizio primavera e micidiali volate di aria fredda. Ecco allora che Papa Francesco all’ultimo momento da’ forfait, non si presenta alla Via Crucis al Colosseo – uno degli appuntamenti centrali della Settimana Santa – e resta a Santa Marta, accontentandosi di pregare di fronte alla televisione. Pochi i precedenti di una decisione del genere. Anzi, nel corso del suo pontificato non era mai successo.

Indietro nel tempo si arriva a Wojtyla e Ratzinger, anche se il paragone non regge. Questa volta è un chiaro caso di prevenzione. A meta’ strada tra gli 87 e gli 88 anni, Bergoglio ha dovuto accettare suo malgrado di fare piu’ attenzione, di esporsi meno alle intemperie. In una parola: di riguardarsi. Per dirla ancora alla romana (ma la frase fu usata anni addietro per un altro Papa), di non strapazzarsi.

I precedenti di Wojtyla e Ratzinger

In migliaia erano giunti questa sera al Colosseo: la Via Crucis è in fondo la quintessenza del Venerdì Santo, meditazione sul Mistero e raccoglimento dell’animo. Lui pero’ ha dato forfait, facendolo annunciare dalla Sala Stampa della Santa Sede quando gia’ avrebbe dovuto essere arrivato.

