Benvenuta primavera, immagini e gif da condividere

Oggi, 21 marzo, è sbocciata la primavera ma già da qualche settimana nel Bel Paese si respirava l’aria della stagione che accende e colora il paesaggio e dona tepore alle giornate sempre più soleggiate.

Ieri notte è iniziata la primavera astronomica

Nella notte, al momento dell’equinozio, il Sole si è trovato perpendicolare all’Equatore, e per questo la notte e il giorno avranno su per giù la stessa durata (con una piccola differenza dovuta al fatto che i raggi del Sole arrivano prima che sia levato completamente all’orizzonte e continuano a illuminarci anche dopo che il suo centro è scomparso).

Gif da convidere sui social per dare il benvenuto alla Primavera

Da domani le ore di luce aumentaranno progressivamente fino a portarci alla bella stagione con il passaggio all’ora legale che avverrà a fine mese. In molti sperano che l’arrivo del tepore primaverile sia un prezioso alleato nella lotta al coronavirus in virtù dell’aumento delle temperature. Di seguito alcune immagini da convidere sui social per dare il benvenuto alla primavera.