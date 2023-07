Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere: ‘Peggior scenario possibile’, madre in lacrime

La sentenza che ha condannato a tre anni di carcere Patrick Zaki “è il peggiore degli scenari possibili. Speravamo che oggi si fissasse una data per il verdetto e che poi arrivasse l’assoluzione. É un’immagine terrificante”.

Così il portavoce di Amnesty International, Riccardo Noury, a LaPresse nel commentare la condanna di Patrick Zaki emessa dal Tribunale martedì 18 luglio per i reati contro la sicurezza di Mansoura, in Egitto. “Una volta tornato a casa, in molti hanno abbandonato questa storia ma noi no. Questa vicenda non finisce qui”.

“É stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa” – ha sottolineato su Twitter il suo avvocato, Hossam Bahgat che ha precisato che la sentenza è inappellabile “Si può sperare solo in un annullamento”. Zaki è stato condannato per un articolo di opinione pubblicato nel 2020 e deve scontare ancora 14 mesi di carcere. In lacrime la madre e la fidanzata.

Patrick Zaki su Facebook prima della sentenza: ‘Spero mi sia permesso viaggiare’

“Spero come sempre che il caso sia chiuso e mi sia permesso viaggiare normalmente”. Questo scriveva Patrick Zaki pochi istanti prima dell’udienza in Egitto che si è invece conclusa con una condanna a tre anni. “Sono appena arrivato al tribunale di Mansoura e sto aspettando l’inizio del dibattimento e spero come sempre che il caso sia chiuso e mi sia permesso viaggiare normalmente” – aveva scritto su Facebook.