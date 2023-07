Patrick Zaki, al Sisi concede la grazia: lungo applauso in Senato

Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha concesso la grazia al ricercatore dell’Università di Bologna Patrick Zaki , condannato a tre anni di carcere martedì 18 luglio per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” e di avere scritto un articolo nel 2019 sulle discriminazioni subite dai copti egiziani.

Il presidente egiziano al Sisi ha concesso la grazia con effetto immediato a Patrick Zaki: era stato condannato a 3 anni

Lo ha annunciato ad “Agenzia Nova” Muhammad Abdelaziz, membro della Commissione presidenziale per la grazia, indicando che la grazia avrà effetto immediato. Hoda Nasrallah aveva dichiarato che dalla pena di tre anni sarebbero stati decurtati i 22 mesi già trascorsi dietro le sbarre.

“Attendiamo che il presidente abbia scelto Abdel Fattah al Sisi conceda la grazia” – ​​aveva affermato Nasrallah. Nell’ambito dello stesso provvedimento Al Sisi ha concesso la grazia anche a Mohamed Baqer, un avvocato per i diritti umani.

Lungo applauso in Senato dopo l’annunciato di Filippo Sensi durante i lavori in aula

“Voglio esprimere la gioia di tutto il Senato per questo risultato. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono spesi in questi anni per questo risultato. Ci tenevo ad esternarlo all’Assemblea”. Così il senatore del Pd Filippo Sensi che ha interrotto i lavori dell’Aula del Senato per comunicare all’Assemblea.

Un lungo applauso che accompagna le sue parole. Si associa alla pausa il senatore Giulio Terzi a nome di Fratelli d’Italia che intesta al governo il risultato: “Grande soddisfazione per l’importanza di un passo così decisivo”