Perù, sposi di Bisceglie in viaggio di nozze coinvolti nell’incidente in bus: le condizioni

Anche una coppia di neo sposi pugliesi in viaggio di nozze originari di Bisceglie, nel nord barese, è rimasta coinvolta nell‘incidente stradale avvenuto in Perù nel quale sono rimasti feriti diversi turisti italiani. Stanno entrambi bene, come loro stessi hanno fatto sapere tramite social a parenti ed amici.

Rossella Musci e Stefano Gentile coinvolti nello schianto del bus in Perù

Sono Rossella Musci e Stefano Gentile che si sono sposati lo scorso 31 agosto e sono partiti l’8 settembre. La coppia era a bordo del bus da trenta posti che si è schiantato mentre lasciava la cittadina Inca di Machu Picchu. Erano seduti in quinta fila quando è avvenuto l’incidente. Lui – a quanto si è saputo da fonti vicine alla famiglia – ha riportato la frattura del naso, lei invece, leggere contusioni alle gambe provocate dall’urto contro il sedile accanto al suo. Sono stati medicati in una clinica che si trova a quattro ore di viaggio dal luogo dell’incidente e in cui hanno trascorso la notte durante la quale sono stati sottoposti a esami e accertamenti.

Il sindaco di Bisceglie: ‘Abbiamo vissuto momenti di apprensione’

“Abbiamo vissuto momenti di apprensione per i nostri due giovani concittadini rimasti feriti in Perù. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sono in contatto con le famiglie, cui rivolgiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro calore”. È quanto scrive in un post pubblicato su Facebook, Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, città del nord Barese, di cui sono originari Stefano Gentile e Rossella Musci