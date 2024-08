Tragico incidente sull’A20 Messina-Palermo: muore coppia 40enne, salve le due figlie piccole

Sono miracolosamente salve ma non potranno riabbracciare i loro genitori. Marito e moglie sono morti in un terribile incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Brolo, in direzione del capoluogo siciliano. Il 43enne Salvatore Caleca e la 40enne Michela Bucci hanno perso la vita nel sinistro che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

Il 43enne Salvatore Caleca e la 40enne Michela Bucci sono deceduti in un incidente all’altezza di Brolo

A bordo della Nissan Qashqai viaggiavano anche le due figlie di uno e cinque anni che hanno riportato lievi ferite. Sul posto la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. Fino a quando non è stata bonficata la carreggiata dove si è verificato l’incidente mortale per i mezzi c’è stato l’obbligo di uscita allo svincolo di Patti.

La famiglia si stava recando in vacanza nella città di origine di Salvatore Caleca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud la famiglia risiedeva a Roma ma in occasione delle vacanze estive faceva ritorno a Torrenova (Messina), paese di origine di Salvatore Caleca mentre la famiglia di Michela Bucci è pugliese. I corpi dei due coniugi si trovano adesso all’obitorio del Policlinico di Messina. I piccoli saranno affidati ai nonni.