Perugia, trova la fidanzata 22enne morta negli alloggi universitari: le ipotesi degli inquirenti

Una studentessa 22enne è stata trovata priva di vita nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio negli alloggi universitari di Perugia in corso Garibaldi.

L’allarme lanciato dall’amica, il fidanzato forza la porta dell’alloggio e trova la 22enne priva di vita

Secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni eclatanti di violenza sul corpo della giovane. Secondo indiscrezioni l’ipotesi ritenuta meno probabile sarebbe al momento che la studentessa possa essere stata oggetto di azioni violente esterne, anche se sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte.

A far scattare l’allarme un’amica che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha allertato il fidanzato. Giunto nell’alloggio il partner ha forzato la porta ed ha trovato il corpo privo di vita della ragazza. Immediatamente ha allertato la Polizia di Stato. Sul posto la polizia scientifica, il medico ed il pubblico ministero con la salma della giovane che è stata trasferita

Non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo della studentessa, l’ipotesi del gesto volontario

L’ipotesi prevalente, in attesa di riscontri definitivi, sembra essere quella del gesto volontario. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia arriva in una città che non ha ancora dimenticato il caso dell’omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa all’ inizio del novembre 2007.