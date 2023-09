Picchiata per non aver fatto copiare i compiti a Cesena, prof colpito con pistola giocattolo a Bari

Violenze tra compagni di classe, minacce ai professori con pistole giocattolo. A Cesena una ragazzina di un istituto professionale è stata presa a calci e pugni perché si sarebbe rifiutata di far copiare i compiti. La giovane è stata circondata da tre compagne di classe che l’hanno strattonata e poi presa a calci e pugni.

Una quarta ragazzina ha filmato la scena col cellulare col video poi divenuto virale sui social. L’episodio, riporta il Corriere di Romagna, è avvenuto nei giorni scorsi a Cesena. “Un episodio che colpisce per la sua violenza, un fatto grave che non va banalizzato” – ha riferito al quotidiano il sindaco Enzo Lattuca. Il dirigente dell’istituto ha precisato che “l’episodio è avvenuto in contesto extrascolastico”, dunque fuori dalla scuola e non nell’orario delle lezioni.

A Bari alunno spara contro prof con pistola giocattolo: ‘Una bravata’

A Bari uno studente ha fatto esplodere un pallino di una pistola giocattolo verso un prof. “Da anni ormai è in atto una delegittimazione del sistema scuola e dei suoi lavoratori e lavoratrici lasciati in balia delle onde e senza alcuna misura di sicurezza, in particolare nel Mezzogiorno” – continua il sindacalista evidenziando che compiere il proprio dovere è diventato un fattore di rischio.

“Si è trattato di una ‘bravata’ – ha detto la preside dell’istituto, Rosangela Colucci, sulle colonne del Quotidiano di Puglia precisando che l’alunno sarà punito.