Polcenigo, la lasciano dormire in auto: Anna Marello trovata morta a 49 anni

Si è addormentata sul sedile posteriore dell’auto ed è stata trovata in fin di vita dopo essere rientrata da una serata a cena in famiglia a Polcenigo, in provincia di Pordenone. Per la 49enne Anna Marello non c’è stato nulla da fare. É deceduta la mattina di giovedì 1 agosto all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Anna Marello aveva raggiunto Polcenigo per trascorrere una serata con la figlia e la nipotina

La donna era partita da Spinea, in provincia di Venezia, per recarsi in Friuli per andare a trovare la figlia e l’amata nipotina e trascorrere dei dolci momenti con le persone care. La sera di mercoledì 31 luglio hanno deciso di cenare in un locale di Polcenigo. La serata è trascorsa via serena e Anna Marello non aveva accusato alcun fastidio. Durante il tragitto che li riportava a casa la 49enne si è addormentata e una volta giunto sotto casa hanno deciso di lasciarla riposare sul sedile posteriore.

La 49enne è stata lasciata a dormire in auto dopo che si era addormentata, la donna non si è più risvegliata

La mattina la figlia è andata a svegliarla ma la donna non dava segni di vita. Immediatamente è stata trasportata in ospedale ma, dopo svariati tentativi di rianimarla, Anna Marello è stata dichiarata morta. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Pordenone e i carabinieri di Polcenigo.

Sconcerto e incredulità a Spinea per l’improvvisa scomparsa della 49enne. L’ultimo post l’aveva pubblicato il 31 luglio aggiornando la foto profilo. Tra i commenti gli auguri per le vacanze che per Anna Marello sono finite tragicamente.