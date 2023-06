Ponte dell’Olio, uccide 20enne e si barrica in casa per ore prima di consegnarsi ai carabinieri

Un giovane è stato trovato morto in circostanze non ancora chiarite a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, nel tardo pomeriggio di venerdì 2 giugno.

Il giovane di origini albanese ucciso in un appartamento di Ponte dell’Olio

Si tratterebbe di un ventenne di origine albanese che è stato ucciso con un colpo di pistola all’interno di un’abitazione. Il decesso del giovane è stato accertato dal 118 durante il trasporto in ospedale, mentre all’interno della casa si è barricato il killer dell’un uomo che poco prima delle 23 ha aperto la porta dell’abitazione e si è consegnato agli uomini dell’Arma. Al campo sportivo è atterrato anche l’elisoccorso.

Il killer si è arreso in serata, l’ipotesi della lite familiare

Sul posto ci sono i carabinieri del comando provinciale con il comandante provinciale Pierantonio Breda oltre che il pubblico ministero Daniela Di Girolamo. Tra le ipotesi battute dagli inquirenti quella di una discussione a sfondo familiare. I carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze ed eseguendo i rilievi per risalire alla dinamica dei fatti di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza.