Addio ad Alessia Bisioli, stroncata da un malore improvviso a 32 anni sotto gli occhi del fidanzato

Alessia Bisioli

Dramma a Portogruaro, morta la 32enne Alessia Bisioli

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Alessia Bisioli, 32 anni, residente a Portogruaro. La giovane è morta poco dopo la mezzanotte nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio a causa di un malore improvviso. Il suo fidanzato Fabio, vedendola perdere conoscenza mentre erano in casa, ha tentato disperatamente di salvarla, trasportandola direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro.

Nonostante i tentativi dei medici, per Alessia non c’è stato nulla da fare. È spirata poco dopo il suo arrivo in ospedale, lasciando sgomenti familiari, amici e tutto il territorio del Veneto Orientale, dove era molto conosciuta.

Una corsa disperata in ospedale: i soccorsi e l’ultimo saluto

Il malore si è manifestato mentre Alessia Bisioli era a casa con il compagno. Vista la gravità della situazione, Fabio ha scelto di non attendere i soccorsi, caricandola in auto e dirigendosi d’urgenza verso il pronto soccorso. I medici del reparto d’emergenza hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Non sarà eseguita l’autopsia: secondo quanto riportato dalla Procura di Pordenone, l’origine del decesso è stata identificata come un improvviso collasso cardiocircolatorio. Nessun elemento lascia ipotizzare cause diverse.

Chi era Alessia: una vita discreta, un’anima gentile

Alessia era conosciuta e amata nel territorio. Aveva studiato allo Ial di Pordenone e aveva scelto una vita lontana dai riflettori, dedicandosi alla propria crescita personale, al lavoro e all’amore. Da tempo frequentava Fabio, con cui condivideva un rapporto sereno, fatto di piccoli gesti quotidiani, gite al mare e giornate semplici ma piene di affetto.

Le immagini sui social parlano chiaro: sorrisi, passeggiate, scatti al tramonto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto improvviso e incolmabile in chi la conosceva.

Il cordoglio: ‘Ciao bimba, fai buon viaggio’

Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio. Claudio, un collega di lavoro, ha scritto:

“Ciao bimba, fai buon viaggio. Sei stata una carissima e brava collega. Mi mancherai tantissimo”.

Mariangela, un’amica, ha voluto dedicarle una canzone sulla vita. Altri amici hanno condiviso le ultime foto di Alessia al mare con Fabio, scattate pochi giorni prima della tragedia.

Il parroco di San Nicolò a Portogruaro, don Elvio Morsanuto, celebrerà i funerali mercoledì pomeriggio. A lui il compito difficile di trovare le parole per spiegare cristianamente una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile.

Una comunità sotto shock: ‘Non ci sono parole’, il 30 luglio i funerali

L’intero Veneto Orientale è rimasto colpito da questa tragedia. “Una ragazza gentile, riservata, educata. Non ci sono parole”, dice una vicina. “Stavano vivendo una storia d’amore sincera, li vedevamo spesso insieme”, racconta un conoscente della coppia.

Il Comune di Portogruaro ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio e ha sospeso alcune attività in segno di lutto. I funerali saranno celebrati mercoledì 30 luglio nella chiesa parrocchiale di San Nicolò alle ore 16:30. Il giorno prima sarà recitato il Santo Rosario alle 19:00.

Un malore improvviso: cosa può causare decessi così rapidi?

Il caso di Alessia riporta l’attenzione sui malori improvvisi in soggetti giovani, spesso legati a patologie cardiache non diagnosticate come:

Aritmie ventricolari maligne

Cardiomiopatie genetiche

Disfunzioni elettriche

Eventi embolici

In molti casi, questi disturbi sono silenti e non danno segnali premonitori. La prevenzione cardiologica resta fondamentale, anche in giovani adulti apparentemente sani.