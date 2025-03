Rania Zeriri ha lasciato Mercogliano: la comunità avellinese l’aveva accolta, avvistata a Catania

Rania ha lasciato Mercogliano

Dopo settimane trascorse a Mercogliano, dove la comunità avellinese si era mobilitata per aiutarla, Rania Zeriri ha lasciato la città per proseguire il suo cammino verso Catania. La cantante olandese, un tempo promessa del pop in Germania, vive come artista di strada per scelta e ha deciso di raggiungere la Sicilia, dove dice di avere alcuni amici pronti ad accoglierla.

La notizia della sua partenza ha colpito profondamente la comunità di Mercogliano, che si era presa a cuore la sua storia, offrendole assistenza e cercando di aiutarla a ricostruirsi una vita più stabile.

L’arrivo a Mercogliano: un rifugio e un nuovo inizio mancato

Rania era arrivata a Mercogliano dopo essere stata derubata a Napoli di tutti i suoi strumenti musicali, del cellulare e del trolley. In preda allo sconforto, aveva raggiunto la città irpina con la speranza di trovare un’opportunità di lavoro.

I cittadini di Mercogliano non sono rimasti indifferenti alla sua situazione. I servizi sociali si sono subito attivati per offrirle un alloggio e persino un lavoro in una tenuta, ma dopo un breve periodo Rania ha scelto di rimettersi in viaggio.

La scelta di vivere per strada: “Voglio essere libera”

Nonostante le possibilità offerte dalla comunità, Rania ha sempre ribadito di voler vivere per strada. Si definisce un’artista di strada, indipendente, e non intende cambiare il suo stile di vita.

“Vivere per strada è una mia scelta” – ha dichiarato a chi le ha offerto aiuto, spiegando che il suo desiderio era raggiungere i suoi amici in Sicilia.

Chi l’ha visto, avvistata a Catania: accolta in una struttura

Dopo aver lasciato Mercogliano, come riferito da Chi l’ha visto che ha seguito la vicenda dell’artista come diversi cronisti irpini, Rania ha raggiunto Catania, dove alcuni cittadini l’hanno riconosciuta e segnalata sui social. La Questura ha confermato che la cantante è stata accolta in una struttura dove può pernottare e ricevere pasti caldi.

Nonostante il calore e l’affetto ricevuti a Mercogliano, la sua scelta di vivere senza legami stabili sembra essere definitiva. La comunità avellinese, però, continuerà a seguirla a distanza, sperando che possa trovare una stabilità e, magari, tornare a dedicarsi alla musica.

Da pop star a clochard: la storia di Rania Zeriri

Rania Zeriri, cantante olandese che aveva conquistato il pubblico tedesco con la sua partecipazione a un talent show nel 2008, continua a far parlare di sé. Dopo il successo iniziale con il brano Crying Undercover, la sua carriera ha subito una drastica frenata, soprattutto a causa di eventi personali difficili, come la perdita della madre e la difficoltà nel gestire l’iniziale successo.