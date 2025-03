Stephan Janeba ritrovato a Grosseto dopo l’appello della madre a Chi l’ha visto: cosa è successo

Stephan Janeba ritovato a Grosseto

L’allarme della madre e il ritrovamento

Mercoledì 26 marzo, la trasmissione Chi l’ha visto? ha lanciato un appello per la scomparsa di Stephan Janeba, un uomo di 41 anni residente a Grosseto. La madre, preoccupata per la sua improvvisa sparizione, si era rivolta al programma condotto da Federica Sciarelli per chiedere aiuto.

Poche ore dopo la trasmissione, la notizia del suo ritrovamento ha fatto tirare un sospiro di sollievo: Stephan sta bene ed è stato rintracciato. Tuttavia, la sua vicenda ha preso una piega inaspettata.

L’arresto dopo un’aggressione alla stazione

Janeba non era scomparso nel nulla, ma era stato fermato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da Maremma Oggi, il 41enne è stato coinvolto in un episodio di violenza avvenuto il 25 marzo nel piazzale della stazione ferroviaria di Grosseto.

Una giovane di 25 anni è stata improvvisamente colpita con un pugno ed è caduta a terra. Un poliziotto fuori servizio, testimone dell’accaduto, ha inseguito l’aggressore e ha allertato i colleghi, che lo hanno arrestato in piazza Marconi.

Le indagini hanno rivelato che, dopo l’aggressione, Janeba avrebbe tentato di rubare la borsa della ragazza e frugato nelle sue tasche. Portato in questura, è stato accusato di tentata rapina.

Il processo e il divieto di dimora

Giovedì 27 marzo, Janeba è comparso davanti al giudice Marco Bilisari. Nonostante la richiesta di convalida dell’arresto avanzata dalla viceprocuratrice Elena Bartalini, il giudice ha stabilito che non c’erano i presupposti della flagranza di reato. Tuttavia, ha imposto il divieto di dimora in provincia di Grosseto fino alla data del processo. Ora Stephan Janeba ha lasciato la provincia.