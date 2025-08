Tenta di rapire una bambina a Roma: arrestato clochard di 44 anni a Piazzale della Radio

Tentato rapimento a Piazzale della Radio

L’aggressione in strada: paura a Piazzale della Radio

È successo tutto in pochi istanti, nel cuore di Roma. La sera del 27 luglio scorso, in zona Piazzale della Radio, un uomo senza fissa dimora, 44 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di rapire una bambina di 7 anni, sottraendola per un momento dalle mani della madre.

Secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, l’uomo ha inseguito la donna e la figlia fino all’ingresso di un negozio dove la madre si era rifugiata, minacciandole con una bottiglia rotta. È stato solo grazie all’intervento tempestivo di alcuni passanti e del padre della bambina che l’uomo è stato bloccato in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

L’uomo è stato preso in consegna dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, giunti sul posto dopo numerose chiamate al 112. Le forze dell’ordine hanno provveduto all’arresto immediato del 44enne, poi condotto in caserma.

Raccolte le testimonianze e la denuncia dei genitori, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Il soggetto risulta avere precedenti penali, ma al momento non è noto se vi fossero episodi simili nel suo passato.

Il racconto dei testimoni e il panico tra i presenti

Chi ha assistito alla scena racconta momenti di terrore. “La madre urlava, la bambina piangeva, l’uomo era fuori controllo e aveva in mano una bottiglia” – ha detto una commerciante della zona. Un passante è riuscito a frapporsi tra l’uomo e le vittime, permettendo loro di entrare in sicurezza nel negozio.

Il padre della bambina, sopraggiunto subito dopo, ha aiutato gli altri cittadini a immobilizzare il clochard fino all’arrivo dei carabinieri. L’episodio ha generato grande allarme nel quartiere, che ha chiesto più controlli e sicurezza soprattutto nelle aree più affollate come Piazzale della Radio.

Una città ferita e il tema della sicurezza urbana

Il fatto ha suscitato forte indignazione tra i cittadini romani. Episodi simili, seppur rari, evidenziano le difficoltà di gestione delle persone senza fissa dimora con problematiche comportamentali o dipendenze.

Piazzale della Radio è una zona centrale e trafficata, frequentata da famiglie e pendolari. Quanto accaduto riaccende il dibattito sulla necessità di interventi preventivi, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, per evitare che soggetti potenzialmente pericolosi restino in libertà senza assistenza né controllo.

Nel frattempo, proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e verificare se ci siano altri precedenti a carico dell’arrestato.