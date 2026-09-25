Paolo Belli e Ballando con le stelle, la svolta dopo l’incidente: cambia il suo ruolo, chi andrà nella sala delle stelle?

Paolo Belli dopo il tragico incidente

Né fuori né dentro: Belli resta nel programma, ma non sarà in video

Dopo mesi lontano dalla vita pubblica, Paolo Belli torna gradualmente al lavoro. Ma il suo ritorno a Ballando con le stelle avrà una forma diversa da quella che molti si aspettavano: l’artista continuerà a collaborare alla nuova edizione del programma, ma non comparirà in video. La decisione è stata condivisa con la Rai dopo il difficile percorso seguito all’incidente del 13 luglio, quando Belli era rimasto coinvolto nello scontro in bicicletta costato la vita ad Alessandro Magnani.

Non è dunque un addio a Ballando. Belli resterà dentro la macchina del programma e lavorerà dietro le quinte. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’artista e la Rai, dopo i mesi difficili seguiti all’incidente in bicicletta dello scorso luglio. Belli, che aveva scelto di sospendere gli impegni professionali dopo quanto accaduto, sta gradualmente tornando alla sua attività artistica, sia televisiva sia dal vivo.

Ma per la nuova edizione di Ballando con le stelle la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e il musicista hanno ritenuto di non proseguire con la sua presenza davanti alle telecamere, considerando il contesto editoriale del programma.

L’incidente del 13 luglio e la scelta di fermarsi

Il passaggio decisivo arriva dopo l’incidente avvenuto il 13 luglio a Campagnola Emilia, nel Reggiano. Belli era in bicicletta quando si era scontrato con un pedone, Alessandro Magnani, che aveva perso la vita.

Sulla dinamica erano stati avviati gli accertamenti e, come previsto in questi casi, Belli era stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto nell’ambito degli accertamenti.

Dopo l’incidente il musicista di Carpi aveva scelto di allontanarsi temporaneamente dalla vita pubblica. Chi aveva avuto modo di parlargli lo aveva descritto come profondamente provato dall’accaduto.

La sua presenza a Ballando con le stelle non era stata inizialmente messa in discussione. Ora, però, la decisione comunicata dalla Rai modifica il suo ruolo nell’edizione 2026.

Belli resta a Ballando con le stelle: il nuovo ruolo dietro le quinte

La novità non significa però una rottura con il programma.

Paolo Belli continuerà infatti a collaborare alla realizzazione di Ballando con le stelle dietro le quinte. Il rapporto con la Rai, viene sottolineato nella nota, resta solido e l’artista continua a essere considerato una risorsa per l’azienda.

La stessa Rai conta di ritrovarlo presto protagonista in video in altri progetti televisivi.

Resta invece da capire chi prenderà le redini della sala delle stelle, lo spazio del programma nel quale Belli aveva avuto un ruolo centrale. Tra le ipotesi c’è il possibile ritorno di Massimiliano Rosolino, che aveva già sostituito temporaneamente l’artista nella precedente edizione, ma Milly Carlucci starebbe valutando anche altre soluzioni.

Il precedente della scorsa edizione con Massimiliano Rosolino

Belli aveva già modificato il proprio ruolo nella passata stagione. Nella scorsa edizione aveva lasciato proprio l’incarico di inviato nella sala delle stelle, dove era stato sostituito da Massimiliano Rosolino.

Parallelamente, Belli aveva partecipato al programma come concorrente, gareggiando in coppia con Anastasia Kuzmina.

Adesso arriva una nuova modifica: non sarà davanti alle telecamere, ma continuerà a lavorare alla costruzione del programma dietro le quinte.

Una soluzione che consente alla Rai e all’artista di mantenere il rapporto professionale, mentre Belli prosegue gradualmente il suo ritorno all’attività dopo i mesi segnati dall’incidente.