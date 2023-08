Reddito di cittadinanza, 55enne tenta di togliersi la vita a Baronissi dopo aver perso il sussidio

Ha tentato di togliersi la vita a Baronissi, in provincia di Salerno, dopo aver perso il reddito di cittadinanza. Da fine luglio per 169mila percettori sono stati avvisati via sms dello stop al sussidio.

Non un fulmine al ciel sereno visto che il Governo Meloni aveva deciso di chiudere l’esperienza con la misura di sostegno varata dal governo ‘giallo-verde’ (5 Stelle – Lega) nel 2018.

La donna si è recata sui binari con il cagnolino, il macchinista è riuscito a frenare in tempo

Fino all’ultimo in tanti hanno sperato in un dietrofront ma il messaggio che ha comunicato l’interruzione del reddito di cittadinanza ha provocato preoccupazione e angoscia soprattutto tra gli over 50 che rischiano di riscontrare difficoltà nelle essere ricollocati nel mercato del lavoro. Oltre alle proteste, nelle ultime ore si è registrato un tentativo di suicidio a Baronissi.

Nel pomeriggio di martedì 22 agosto una donna di 55 anni ha raggiunto i binari all’altezza della ferrovia di Fisciano portando con sé il cagnolino. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’ex percettrice aveva studiato nei dettagli il piano visto aveva scelto una zona caratterizzata da una fitta sterpaglia nella speranza di non essere vista. A salvarle la vita l’abilità del personale del treno che è riuscito a frenare in tempo evitando un impatto violento.

La 55enne aveva lasciato una lettera in uno zaino, il gesto legato al Reddito di cittadinanza

La donna ha riportato una ferita lacero contusa al capo, sanguinante, un trauma cranico, una sospetta frattura all’avanbraccio sinistro e contusioni varie. Il medico del 118, Giovanni Zito, si è infilato sotto il treno e ad estrarre viva la donna grazie all’ausilio della spinale.

L’equipaggio della Croce Bianca di Salerno, intervenuta sia con due ambulanze che con l’auto medica, composto dagli autisti Andrea Menna, Dino Albano, Antonio Fortunato, dagli infermieri Sonia Radu e Andrea Albano, ha condotto prontamente la paziente al Pronto soccorso del Ruggi ove la donna ha ricevuto tutte le cure del caso. La donna aveva scritto una lettera di addio che la polizia ha trovato in uno zaino rinvenuto vicino al treno.