Rissa in volo da Antalya a Manchester: aereo Jet2 dirottato a Bruxelles, due passeggeri banditi a vita

Rissa in volo da Antalya a Manchester

Cosa è successo sul volo Jet2 LS896

Un volo di linea trasformato in un ring a 30mila piedi. È quanto accaduto giovedì 12 febbraio sul volo LS896 della compagnia Jet2.com, partito da Antalya e diretto a Manchester.

Secondo quanto emerso e riportato anche dal Manchester Evening News, una violenta rissa sarebbe scoppiata a bordo coinvolgendo più passeggeri. I video circolati sui social mostrano tre uomini nel corridoio dell’aereo: uno tenta di strappare il cellulare a un altro viaggiatore, poi cerca di afferrarlo al volto.

Nel filmato si sentono urla e grida. Un uomo urla: «Tornate indietro». Altri passeggeri si alzano dai sedili, alcuni cercano di separare i contendenti, altri osservano attoniti.

Le accuse di comportamento razzista

Un testimone ha raccontato che tutto sarebbe iniziato con commenti razzisti pronunciati da uno dei passeggeri, apparentemente in stato di ebbrezza.

«Ha iniziato a fare commenti razzisti. All’inizio li abbiamo ignorati, poi ha intensificato», ha riferito.

Il passeggero avrebbe reagito con aggressività dopo non essere riuscito ad acquistare sigarette a bordo, diventando ostile verso l’equipaggio e, secondo il racconto, «apertamente razzista nei confronti dei passeggeri pakistani seduti vicino a lui».

«A un certo punto la situazione è diventata molto fisica. La gente era spaventata. L’atmosfera era caotica», ha aggiunto il testimone.

Il dirottamento su Bruxelles e l’intervento della polizia

Vista la gravità della situazione, il comandante ha deciso di dirottare l’aereo su Bruxelles.

Le immagini mostrano agenti di polizia salire a bordo e sollevare uno dei passeggeri coinvolti, mentre un altro viene immobilizzato. Si sente qualcuno gridare ripetutamente: «È ora di andare».

I due uomini sono stati fatti scendere dalle autorità belghe. Il volo ha poi ripreso il viaggio verso Manchester, dove è atterrato in tarda serata.

La posizione di Jet2: “Tolleranza zero”

In una nota ufficiale, Jet2.com ha dichiarato:

«Il volo LS896 da Antalya a Manchester è stato dirottato su Bruxelles a causa del comportamento inappropriato di due passeggeri. Entrambi sono stati fatti scendere dalla polizia e il volo ha proseguito per Manchester».

La compagnia ha confermato che ai due sarà vietato a vita volare con Jet2 e che verranno perseguiti per il recupero dei costi sostenuti a causa del dirottamento.

«Come compagnia aerea a misura di famiglia, adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti», ha aggiunto il portavoce.

Un episodio che riaccende il tema della sicurezza a bordo

L’episodio ha scosso profondamente i passeggeri. «Quello che doveva essere un viaggio semplice si è trasformato in una delle esperienze più angoscianti della mia vita», ha raccontato il testimone.

Al di là dell’aspetto disciplinare, la vicenda riporta al centro il tema della sicurezza a bordo e dei comportamenti aggressivi in volo, aggravati in questo caso – secondo le testimonianze – da insulti a sfondo razziale.

Un volo turistico di routine si è trasformato in un caso internazionale, con immagini virali e due passeggeri ora banditi a vita. E con decine di viaggiatori che, a 30mila piedi, hanno vissuto minuti di autentico panico.