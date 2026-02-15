Notizie Audaci

Francesco Mazzoleni, promessa del ciclismo muore a 18 anni travolto da un’auto a Barzana

Pubblicato: 15 Feb, 2026 - ore: 23:11 #Barzana, #ciclismo, #Francesco Mazzoleni
Francesco MazzoleniFrancesco Mazzoleni

La bici spezzata in due

È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e per regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale.

Il cordoglio della squadra

Francesco Mazzoleni, che avrebbe compiuto 19 anni a marzo, correva per il GoodShop Team, squadra di ciclismo Under 23 con sede in Piemonte. «È una domenica molto triste per noi. Ci lascia troppo presto il nostro Francesco Mazzoleni. Investito mentre si allenava sulle sue strade di casa, mentre faceva ciò che più amava. Ci stringiamo tutti in un doloroso silenzio, attorno alla famiglia di Francesco. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno. Sei e resterai sempre un nostro Orange. Ciao, giovane Francesco…».

Il presidente della Lega ciclismo professionistico, Roberto Pella, nell’inviare alla famiglia e al team del ragazzo un messaggio di «vicinanza e affetto», sottolinea «lo stato di emergenza che riguarda la sicurezza dei ciclisti sulle nostre strade non ci lascia immobili».«Come Lega Ciclismo – sottolinea Pella – stiamo lavorando intensamente, con il contributo attivo e l’esperienza dei campioni del ciclismo, da luglio scorso, perché intervengano modifiche efficaci sul Codice della strada per la sicurezza dei suoi utenti più deboli, con l’obiettivo primario di garantire maggiori tutele proprio durante l’attività sportiva, in allenamento e in gara. Serve un cambio culturale nel rapporto tra utenti della strada, un rafforzamento dei controlli e una cornice normativa chiara e applicabile».


Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

