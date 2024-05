‘Rivolgetevi all’avvocato se succede qualcosa’, la lettera di Angelo Onorato e la confidenza ad un parente

Sarebbe stata consegnata alcune settimane fa da Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne trovato morto sabato 25 maggio a Palermo, all’amico avvocato tributarista, la lettera che è stata data alla Squadra mobile di Palermo, che conduce l’inchiesta coordinata dalla Procura.

Angelo Onorato ha lasciato una lettera ad un amico avvocato in cui fa riferimento ad una serie di difficoltà che stava affrontando

Gli investigatori hanno ascoltato a lungo il legale, amico di famiglia. La lettera è indirizzata alla moglie e ai figli e indicherebbe una serie di difficoltà che l’imprenditore stava affrontando. Nel documento Onorato avrebbe detto alla famiglia di rivolgersi all’avvocato nel caso gli fosse successo qualcosa in quanto a conoscenza di una serie di fatti. Sembra che nella lettera sarebbero state date anche delle indicazioni generiche su persone che l’uomo temeva e che avrebbero potuto danneggiarlo. La lettera è adesso nelle mani degli inquirenti.

L’imprenditore ad un parente prima di morire: ‘Vado a risolvere una questione spero in maniera bonaria’

Un tassello che va ad aggiungersi ad un altro particolare emerso in queste ore. Secondo quanto si apprende in ambienti vicino alla famiglia, Angelo Onorato avrebbe detto a un parente: “Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria”. L’architetto, marito della eurodeputata Francesca Donato, sarebbe andato a prendere un familiare all’aeroporto e lo avrebbe poi portato ad una festa organizzata per un battesimo, in un comune vicino Palermo.