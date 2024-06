Hassan Sunny, il portiere del Singapore diventa ‘eroe nazionale’ in Cina: assalto al suo stand gastronomico

I tifosi cinesi hanno riversato il loro amore – e denaro – nel piccolo stand gastronomico gestito dal portiere della nazionale di calcio di Singapore dopo che la sua prestazione in una partita di questa settimana ha indirettamente aiutato la Cina ad avanzare al terzo turno di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026.

Le parate del 40enne portiere del Singapore contro la Thailandia evitano l’eliminazione della Cina dal Mondiale 2026

Hassan Sunny, estremo difensore 40enne della nazionale, è diventato da un giorno all’altro una celebrità sui social media cinesi dopo la sconfitta per 3-1 di Singapore contro la Thailandia martedì 11 giugno nelle qualificazioni asiatiche. La Cina sarebbe stata eliminata se la Thailandia avesse vinto con tre gol di scarto. Sunny ha effettuato parate sufficienti per evitare che ciò accadesse. I fan cinesi si sono messi in fila per comprare tutto il cibo allo stand che Sunny e sua moglie gestiscono a Singapore. Quelli in Cina hanno inviato denaro utilizzando il codice di pagamento QR della bancarella, che è stato ampiamente condiviso online.

IN PICTURES: Festivities, food galore and a full house at Dapur Hassan, a stall owned by Singapore goalkeeper Hassan Sunny, after Chinese football fans thronged the Tampines spot in gratitude for his heroics against Thailand 🇸🇬🤝🇨🇳 https://t.co/9v9DidKY9I (Photos: CNA/Davina… pic.twitter.com/PBJjVK0UNd — CNA (@ChannelNewsAsia) June 12, 2024

Il calcio è uno degli sport più popolari in Cina, anche se la nazionale maschile ha faticato nonostante gli investimenti milionari nello sport. La squadra ha raggiunto la Coppa del Mondo solo una volta, più di 20 anni fa, nel 2002. Alcuni tifosi hanno detto sui social media che Sunny è il miglior 12esimo giocatore della squadra cinese, mentre alcuni si chiedevano se avrebbe avuto problemi con il fisco per tutti i soldi che gli venivano versati sul suo conto.

I tifosi cinesi per ringraziarlo hanno ‘assalito’ lo stand gastronomico di Hassan Sunny con una pioggia di ordini online

Altri hanno definito piuttosto triste e imbarazzante che questo sia il modo con cui la Cina è riuscita a superare il turno. E non sono pochi ad osservare che la squadra cinese preferisce fare affidamento sugli altri piuttosto che sui propri giocatori. Dapur Hassan, lo stand gastronomico, è rapidamente balzato al primo posto nella sezione snack e cibo di Singapore su Dianping, un’app di recensioni di ristoranti cinesi. È specializzato in “nasi lemak”, un popolare piatto di riso cotto nel latte di cocco e foglie di pandan.

I fan hanno pubblicato screenshot delle loro transazioni, inviando da 1 a 10 dollari di Singapore (da circa 75 centesimi a 8 dollari) – o più – insieme a commenti del tipo “Amore dalla Cina”. “Grazie per il sostegno di questi ultimi giorni che mi permette di sentire appieno l’entusiasmo dei tifosi cinesi. Chiedo un sostegno razionale, smettete di trasferirmi denaro tramite Internet” – – ha scritto Sunny.