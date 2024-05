Ucciso il marito dell’eurodeputata Francesca Donato: Angelo Onorato trovato con una fascetta al collo

L’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto nella sua auto a Palermo, ha una fascetta di plastica che gli stringe il collo. La moglie, l’eurodeputata no euro e no vax Francesca Donato, non aveva notizie di lui dalle 11:00 di sabato 25 maggio ed è riuscito a rintracciare la posizione dell’auto grazie al Gps. Pare che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che il luogo scelto per parlare fosse nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l’auto.

Angelo Onorato trovato morto nella sua auto, la moglie l’ha rintracciato con il Gps: la macchia di sangue all’altezza del petto

Oltre alla fascetta di plastica sul collo l’imprenditore presentava una chiazza di sangue all’altezza del petto sul lato destro del torace che, dicono gli investigatori, potrebbe essere colato dalla bocca. Questo spiegherebbe perché le prime indiscrezioni parlavano di colpi di pistola sparati per uccidere l’uomo.

“Erano le 15:15, c’erano due donne che urlavano accanto allo sportello aperto dell’auto e mi sono avvicinato: sul petto aveva del sangue e una fascetta sul collo” – è il racconto all’Agi dell’uomo che ha trovato in una Land Rover il corpo senza vita di Angelo Onorato. “Era una bravissima persona, molto dolce, ho lavorato qualche volta con lui” – ha aggiunto l’uomo.

Un testimone: ‘C’erano due donne che urlavano accanto allo sportello dell’auto’

Dopo aver seguito la moglie, Francesca Donato, nella campagna elettorale di cinque anni fa per le europee, poi eletta a Bruxelles come indipendente nella Lega, l’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto oggi a Palermo , due anni fa aveva tentato l’avventura politica in prima persona, candidandosi alle regioni in Sicilia con la Dc di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista.

Fallito l’ingresso all’Assemblea siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio ‘Casa’, di cui è titolare, in viale Strasburgo. Lascia moglie e due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina, 21 anni.