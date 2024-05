Gp Monaco, partenza da paura: Magnussen distrugge la Red Bull di Perez (VIDEO)

Pauroso incidente al via al Gp di Monaco di Formula 1: coinvolti Perez e le due Haas di Hulkenberg e Magnussen.

Magnussen ha tentato un sorpasso azzardato ed ha travolto la Red Bull di Perez

Dalle immagini dell’incidente, risulta che la Haas di Magnussen ha tentato di superare Perez, partito dalle retrovie dopo una qualificazione deludente, ma dove non c’era spazio. La Red Bull è stata così proiettata con violenza verso le barriere, coinvolgendo anche la Haas di Nico Huelkenberg. Solo la solidità della cellula di sicurezza ha salvato Perez, uscito subito dai resti della monoposto.

Sempre nel primo giro, c’è stato anche uno scontro tra le Alpine di Ocon e Gasly al Portier, con la monoposto del primo che è volata in aria, per fortuna senza rovesciarsi.

Gara interrotta e disposta una nuova partenza del Gp di Monaco con la griglia di partenza originaria

In precedenza anche problemi per Sainz dopo la partenza per un contatto con Piastri: foratura per lo spagnolo. A causa della bandiera rossa che ha interrotto la gara per l’incidente che ha coinvolto la Red Bull di Sergio Perez e le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, la Fia ha riformulato la griglia di partenza per la partenza da fermo riposizionando tutti i piloti nelle posizioni dell’ordine originario