Citofonare Rai 2, telespettatore spiazza Simona Ventura e Paola Perego: ‘Andate a mare’ (VIDEO)

La stagione di Citofonare Rai 2 si è conclusa con un divertente siparietto, nel corso della puntata del 26 maggio, che ha visto protagoniste Simona Ventura, Paola Perego ed un telespettatore durante un gioco telefonico.

Siparietto a Citofonare Rai 2 durante un gioco con un telespettatore: ‘Vuoi chiacchierare, andiamo al sodo’

Come da prassi le conduttrici hanno chiesto qualche curiosità all’interlocutore e se il programma gli fosse piaciuto. Quest’ultimo ha iniziato a rispondere in maniera particolare invitandole a passare al sodo e quindi al quiz. “Basta chiacchiere, vai al sodo con la canzone. Vuoi chiacchierare? E che ti devo dire”.

Paola Perego ha provato a spiegare che conversare e conoscere il concorrente prima di entrare nel vivo del gioco rientra nella prassi mentre Simona Ventura ha iniziato a ridere. “Gerardo ci pagano per chiacchierare, altrimenti dopo non ci pagano, Tu vuoi andare al sodo, dimmi qualcosa. Come stai, come state, se ti piace il programma” – ha proseguito Paola Perego.

A questo punto il telespettatore ha invitato le conduttrici di Citofonare Rai 2 ad andare a mare. “Che stai facendo lì, vai al mare”. Pronta la replica. “Io sto bene qui con Simona Ventura, sto presentando l’ultima puntata”. Gerardo ha ribadito: “Perché non ve ne andate a mare”. Paola Perego ha chiuso il discorso riferendo che il giorno dopo sarebbe andata a mare.