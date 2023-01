Roma, strage sulla Nomentana: muore con 4 amici dopo aver festeggiato il compleanno

Un boato, una Fiat 500 ridotta in un ammasso di ferraglia dopo una micidiale carambola e cinque giovani vite spezzate. Alle porte di Roma la nuova strage della strada nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio intorno alle 2:30.

Carambola mortale all’incrocio di via IX Novembre: in 6 erano saliti sulla Fiat 500 che si è ribaltata più volte

Sei amici sono appena usciti da un locale, il DK33, in via Nomentana e sono saliti sull’utilitaria omologata per 4 persone per rientrare a casa ma il loro percorso si è interrotto quasi subito. All’incrocio di via IX Novembre, all’altezza di Fonte Nuova, il conducente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata su un palo della luce prima e poi su un albero prima di ribaltarsi più volte. Alcuni residenti sono sobbalzati dal letto per il botto e si sono affacciati per comprendere cosa fosse accaduto.

Le vittime originarie di Fonte Nuova: Flavia Troisi aveva festeggiato il compleanno con gli amici, salvo 22enne

Si sono ritrovati di fronte ad uno scenario terribile: l’auto distrutta, i giovani riversi sull’asfalto ed altri incastrati tra le lamiere. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma 4 giovani sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, 22 anni della frazione Tor Lupara del comune di Fonte Nuova, e Flavia Troisi che aveva appena festeggiato il 17esimo compleanno nel locale di Nomentana. Il cuore di Giulia Sclavo, 18enne, si è fermato all’alba al policlinico Umberto I di Roma. Salvo il 22enne Leonardo Chiapparelli, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, in relazione all‘incidente mortale che questa notte ha provocato la morte di cinque ragazzi a Fonte Nuova. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la vettura si è ribaltata.

Aperta inchiesta e disposta l’autopsia, lutto cittadino a Fonte Nuova

Al volante della Fiat Cinquecento intestata al padre c’era Di Paolo, secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Monterotondo e della stazione di Mentana. Saranno disposte le autopsie sui corpi dei cinque giovani morti. Le salme sono al momento all’obitorio di medicina legale della Sapienza. Il Comune di Fonte Nuova ha annunciato che “il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino“.