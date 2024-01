Roma, schianto al Villaggio Prenestino, in auto in sei: due morti

Tragedia nel quartiere Villaggio Prenestino di Roma. Due persone sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto la sera di mercoledì 24 gennaio in via Fosso dell’Osa, all’altezza del civico 334.

Incidente mortale al Villaggio Prenestino, la Smart con a bordo 6 egiziani è finita prima contro un albero e poi su un’auto in sosta

É successo intorno alle ore 21:30, quando un’auto per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è finita prima contro un albero e poi contro un altro veicolo in sosta, una Ford Kuga dopo essersi ribaltata più volte. A bordo dell’auto, una Smart Four Four, viaggiavano sei uomini di nazionalità egiziana. Prima del punto di impatto della Smart contro l’albero, sull’asfalto è rimasta una lunga frenata.

A seguito dell’incidente due persone, uno di 46 e uno di 20 anni, hanno perso la vita. Quest’ultimo dopo i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarlo. Gli altri quattro sono stati trasportati in codice rosso all’Umberto I, al policlinico Casilina e al policlinico di Tor Vergata.

Deceduti un 46enne e un 20enne, feriti ricoverati in gravi condizioni

Sono in corso le indagini da parte degli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti e per accertare l’identità delle persone a bordo, in quanto prive di documenti. Sulla vicenda indagano i vigili urbani che potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza puntate su quel tratto di via Prenestina. Sconvolti i residenti. Alcuni sono scesi in strada e con alcuni passanti hanno cercato di estrarre le persone rimaste bloccate nell’auto.