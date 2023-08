Rovereto, le sorelle dell’uomo che ha ucciso Iris Setti: ‘Avevamo chiesto il Tso, temevamo ammazzasse qualcuno’

Quindici giorni prima di aggredire e uccidere la 61enne Iris Setti ai giardini Nikolajewka di Rovereto, il 37enne Nweke Chukwuka si era recato a casa delle sorelle, con cittadinanza italiana. “Era una furia, ha distrutto i vetri e danneggiato l’ascensore. Ci ha riempito di lividi” – hanno raccontato Anthonia e Linda al Corriere della Sera.

Le due donne hanno spiegato di aver chiesto ai carabinieri che gli venisse fatto un Tso in quanto era un violento e pericoloso. “Se va avanti così ucciderà qualcuno. Ci hanno risposto che, finché non avesse davvero ammazzato una persona, loro non potevano farci niente. Ora è successo”.

Il 12 gennaio era stato disposto l’obbligo di firma in caserma per Nweke Chukwuka dopo il termine della restrizione ai domiciliari. Da allora si erano registrati numerosi episodi allarmanti. “Minacciava di uccidersi, di fare del male a tutti. Perché nessuno ci ha aiutato? Abbiamo chiesto in tutti i modi di farlo ricoverare” – hanno raccontato le sorelle del 37enne.

Un’escalation di episodi violenti culminata con l’omicidio della funzionaria di banca in pensione Iris Setti che sabato 5 agosto è stata aggredita intorno alle 22:30 mentre rientrava a casa per stare vicino all’anziana madre. Ancora da chiarire se Chukwuka abbia assalito la donna per rapinarla o per violentarla visto che la vittima è stata trovata con i pantaloni abbassati.