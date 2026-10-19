Ecuador, il crocifisso si stacca durante la messa e uccide il parroco: la tragedia ripresa in diretta

Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari stava celebrando l’Eucaristia a Guayaquil

Una tragedia consumatasi in pochi secondi, davanti ai fedeli presenti in chiesa e a quelli collegati online. Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari è morto dopo essere stato colpito alla testa da un pesante crocifisso di legno, staccatosi improvvisamente dalla parete alle sue spalle mentre celebrava la messa. L’incidente è avvenuto a Guayaquil, in Ecuador, nella notte di sabato 17 ottobre, nella chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.

La celebrazione eucaristica veniva trasmessa in diretta sui social network. Le immagini hanno documentato il drammatico momento in cui la croce è precipitata sul sacerdote, che si trovava davanti all’altare, rivolto verso la congregazione, senza accorgersi di quanto stava accadendo alle sue spalle.

La croce cade durante la messa: il sacerdote non riesce a salvarsi

Secondo le immagini della celebrazione, il grande crocifisso appeso dietro il religioso si è staccato improvvisamente, colpendolo alla nuca. Il sacerdote non ha avuto il tempo di rendersi conto del pericolo né di evitare l’impatto.

La scena ha provocato momenti di panico tra i presenti. Nel filmato si sentono le urla e il pianto dei fedeli, mentre alcune persone si precipitano verso l’altare per soccorrere il parroco. La trasmissione viene interrotta e la telecamera smette di riprendere la funzione.

I soccorsi sono stati allertati, ma per Sánchez Molinari non c’è stato nulla da fare. Le circostanze esatte del decesso e le cause che hanno provocato il distacco della struttura non sono state chiarite nelle informazioni diffuse dopo l’incidente.

La chiesa in cui è avvenuta la tragedia si trova nella zona centro-meridionale di Guayaquil, all’angolo tra le vie Calicuchima e José Mascote. La messa era seguita anche attraverso la diretta online, rendendo ancora più drammatico l’impatto delle immagini sulla comunità dei fedeli.

«Quanto tempo dedichiamo a Dio?»: le parole del parroco prima dell’incidente

A rendere ancora più toccante la vicenda è il contenuto dell’omelia pronunciata dal sacerdote poco prima della tragedia. Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari stava riflettendo sul rapporto tra la fede e le priorità della vita quotidiana, invitando i presenti a interrogarsi sul tempo riservato a Dio.

«Quanto tempo dedichiamo a Dio?», aveva chiesto ai fedeli, richiamando l’attenzione sulle tante attività che assorbono le giornate: l’uso del cellulare, i social media, il lavoro e la ricerca dei beni materiali.

Nel suo intervento, il religioso aveva sottolineato come il tempo dedicato alle preoccupazioni quotidiane e agli interessi personali non abbia necessariamente lo stesso significato di quello riservato alla dimensione spirituale. Una riflessione accompagnata dal riferimento al passo evangelico: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio».

Parole che, alla luce di quanto accaduto pochi istanti dopo, assumono un significato particolarmente doloroso per chi ha assistito alla celebrazione o ha appreso successivamente la notizia.

Il cordoglio dell’Arcidiocesi di Guayaquil

La morte di padre Sánchez Molinari è stata confermata ufficialmente dall’Arcidiocesi di Guayaquil, che ha identificato il religioso come parroco della chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, appartenente al Vicariato Centrale.

Nel comunicato diffuso dopo la tragedia, la diocesi ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del sacerdote, ricordandone il passaggio alla «Casa del Padre» per godere della sua presenza e della sua gloria. L’arcivescovo Luis Cabrera Herrera ha manifestato vicinanza ai familiari, agli amici e a quanti erano legati al religioso.

La comunità ecclesiale è stata invitata a unirsi nella preghiera per il sacerdote scomparso. Per la serata di domenica è stata inoltre annunciata una celebrazione eucaristica in sua memoria.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato il cedimento del crocifisso e se vi siano state eventuali criticità nel sistema di fissaggio alla parete. Il dramma ha lasciato sotto choc i fedeli di Guayaquil, colpiti dalla morte improvvisa di un sacerdote che, durante la sua ultima omelia, stava invitando proprio a riflettere sul valore del tempo e della fede.