Antonio Villani, poliziotto di Avellino muore sull’E45 mentre scorta i tifosi: investito da un camion

Antonio Villani

Aveva 50 anni ed era in servizio con la Digos per la trasferta dei biancoverdi a Cesena

Era in servizio per garantire la sicurezza di una trasferta calcistica, come tante altre domeniche. Ma quella giornata di lavoro si è trasformata in tragedia. Antonio Villani, 50 anni, agente della Digos della Questura di Avellino, è morto in un incidente stradale lungo l’E45, nella zona di Borello, nel territorio di Cesena. Il poliziotto era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini diretti in Romagna per seguire l’Avellino nella partita del campionato di Serie B.

Secondo le prime informazioni, l’agente sarebbe stato investito da un camion mentre si trovava a piedi in un’area di servizio. Per lui i soccorsi si sono rivelati inutili. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro poliziotto, trasportato in ospedale. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

La tragedia durante il servizio per la trasferta dell’Avellino

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre era in corso il dispositivo di ordine pubblico predisposto per accompagnare i sostenitori biancoverdi a Cesena. Villani si trovava nell’area di servizio di Borello, lungo la strada statale 3 bis Tiberina, quando è stato travolto dal mezzo pesante, secondo la prima ricostruzione.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento del personale sanitario del 118, della polizia stradale e degli operatori Anas. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare.

A causa dell’incidente, la circolazione sulla E45 è stata interrotta in direzione nord per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia stradale, che dovrà ricostruire con precisione le circostanze dell’investimento. Dell’accaduto è stata informata anche la Procura di Forlì, che aprirà un fascicolo.

Il cordoglio del Sap: «Ci hai lasciato troppo presto»

La notizia della morte di Villani ha suscitato dolore tra i colleghi e negli ambienti istituzionali di Avellino. Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) lo ha ricordato sottolineando che stava svolgendo un servizio consueto per gli agenti impegnati nelle trasferte delle tifoserie.

«Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica. Ci hai lasciato troppo presto Antonio», si legge nel messaggio di cordoglio. Il sindacato ha quindi espresso la propria vicinanza ai colleghi della Questura di Avellino e ai familiari dell’agente.

Parole che restituiscono il senso di una perdita arrivata mentre Villani svolgeva il proprio lavoro, lontano da casa e impegnato in un servizio destinato a garantire la sicurezza di altri.

Laura Nargi: «Un galantuomo, una persona come poche»

Tra i messaggi di ricordo c’è anche quello dell’ex sindaca di Avellino, Laura Nargi, che ha raccontato il rapporto personale e professionale con l’agente, ricordandone soprattutto le qualità umane.

«Ho avuto l’onore di lavorare insieme a te, Antonio, e di conoscere il valore dell’uomo dietro la divisa. Un galantuomo, una persona come poche. Mi hai sempre fatta sentire protetta, e questo non lo dimenticherò mai», ha scritto.

Nargi ha ricordato anche la disponibilità con cui Villani aveva collaborato con l’amministrazione comunale e il suo impegno al servizio delle istituzioni. «Hai servito la nostra comunità e la legalità con dedizione e abnegazione, sempre vicino anche al Comune di Avellino, con discrezione e disponibilità».

Infine, il pensiero rivolto alla famiglia e ai colleghi: «La tua scomparsa lascia un vuoto immenso. Alla tua famiglia, ai tuoi colleghi e a quanti ti hanno voluto bene rivolgo il mio abbraccio più sincero».

La morte di Antonio Villani lascia una ferita nella comunità avellinese e tra quanti hanno condiviso con lui il lavoro al servizio dello Stato. Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, resta il ricordo di un agente che ha perso la vita durante una domenica di servizio, svolta come tante altre prima di quella tragedia.