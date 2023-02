Salerno, il 12 febbraio un San Valentino d’amore con gli amici a quattro zampe

Una nobile iniziativa per festeggiare l’amore per gli amici a quattro zampe con un piccolo grande gesto per sostenere i meno fortunati. Evento da non perdere organizzato dalla Lega del cane di Salerno e dal Dog Park. Vi aspettiamo Domenica 12 febbraio in occasione della festa di San Valentino, dalle ore 10 alle 17 presso il Canile municipale di Salerno.

L’iniziativa è volta a far conoscere e mostrare la struttura e a presentarvi i tanti ospiti in cerca di adozione. Chissà che qualcuno si possa innamorare di uno di loro e lo possa adottare.

L’iniziativa della Lega del cane di Salerno e del Dog Park: un gesto d’amore per i ‘pelosetti’ al canile municipale

In questa occasione potrete donare beni di prima necessità come coperte, traverse, pane raffermo, patè, scatolette e crocchette per sostenere gli splendidi cani ospiti della struttura ed in cerca di una famiglia che possa accoglierli per donargli una nuova vita. Allestiremo uno stand con le nostre volontarie dove potrete trovare tanti gadget solidali creati per l’occasione. Il ricavato andrà interamente in beneficenza.