Divertimento e inclusività a Lo Jashira di Vicenza con le drag-performer

Divertimento e inclusività. Lo Jashira di Vicenza ha inaugurato una nuova, esplosiva, innovativa, inclusiva serata aperta a tutti, indistintamente: la Drag On.

Allo Jashira di Vicenza arrivano le top drag performer d’Italia

Dalle ore 23.00 di un giovedì sera al mese, infatti, le drag-performer più note del Nord Italia, molte arrivano direttamente dall’Art Club di Desenzano, lasceranno momentaneamente la celebre discoteca benacense, sempre sulla cresta dell’onda, per esibirsi nel locale della città berica.

Presenza fissa di questa serata, la nota drag queen Virginia Zip. Sul palco con trucco e tacchi da quasi quarant’anni, in ogni serata sarà affiancata da una sua collega drag, da due ballerini sexy e muscolosi e dal famoso deejay Sebastian Bayl.

Madame Sisì protagonista della data di giovedì 20 aprile

I prossimi appuntamenti in agenda sono fissati per giovedì 16 febbraio, giovedì 16 marzo e giovedì 20 aprile. In quest’ultima data sarà presente come special guest e presentatrice della serata la regina indiscussa della notte: Madame Sisì, una delle drag queen più famose della penisola e titolare, appunto, dell’Art Club. Presto, quindi, le notti vicentine saranno meno noiose e banali, si illumineranno di rosa e paillettes per uscire dalla monotonia.