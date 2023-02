Napoli, le dichiarazioni di De Laurentiis su Osimhen e sulla Champions

Victor Osimhen non rientra tra i calciatori cedibili. In un’intervista alla Bild, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sull’attaccante nigeriano dei partenopei e sul cammino in Champions che tra qualche settimana vedrà scendere in campo il Napoli contro la formazione tedesca dell‘Eintracht Francoforte.

Napoli, De Laurentiis blinda Osimhen in un’intervista alla Blind

Riguardo al primo, circolano molte voci di mercato, in particolare su Psg e e Manchester United che avrebbero già pronte offerte da capogiro per accaparrarsene le prestazioni. D’altronde che i maggiori club del panorama calcistico l’abbiamo messo nel mirino non stupisce considerando la splendida stagione fin qui disputata dall’ex attaccante del Lille. Il nigeriano si è rivelato decisivo anche nell’ultima gara di campionato fin qui disputata, con lo Spezia, in cui ha messo a segno due gol. Il suo ruolino di marcia quest’anno è degno di rilievo: 17 presenze bagnate da ben 16 reti e 3 assist. Nessun gol è stato segnato su rigore.

Ed a proposito dei rumors di calciomercato che riguardano il calciatore nigeriano, De Laurentiis ha le idee chiare: “Victor non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti”.

De Laurentiis su Napoli-Eintracht: ‘Non dobbiamo ripetere l’errore del Barcellona’

Riguardo invece la Champions che martedì 21 febbraio vedrà i partenopei impegnati agli ottavi con l’Eintracht Francoforte, così ha commentato De Laurentiis: “All’inizio l’impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona, non dobbiamo ripetere l’errore”.

Insomma meglio evitare facili entusiasmi che potrebbero ritorcersi contro. Certo è che se gli azzurri dovessero sbaragliare i tedeschi e quindi proseguire nella massima competizione continentale, realizzerebbero un’impresa che non riuscì neanche ai tempi del Napoli di Maradona.

Marco Troisi