Salerno, la biker di Guidonia Cinzia Blasi travolta e uccisa sulla litoranea di mentre attraversava sulle strisce

Avevano raggiunto Salerno per la 5° edizione del Raduno Nazionale “Le Divine Costiere” dei bikers dei Goldwingers Italiani e si apprestavano ad andare a cena. La 59enne Cinzia Blasi è stata travolta e uccisa da una Volkswagen Tiguan mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Lago Trasimeno, sulla litoranea di Pontecagnano. Il conducente, un 39enne, non si è fermato e si è costituito ai carabinieri un’ora dopo a Capaccio Paestum, dove risiede.

La 59enne Cinzia Blasi è stata travolta mentre stava andando a cena con il gruppo dei bikers dei Goldwingers Italiani

L’impatto mortale si è verificato dopo le 20:30 del 13 settembre davanti all’Hotel Isla Bonita dove il gruppo di bikers alloggiava dal giorno precedente. La donna, originaria di Guidonia Montecelio (Roma) e residente a Setteville, aveva quasi attraversato la strada quando è stata centrata dalla vettura che l’ha fatta sobbalzare per quasi 15 metri. Sul posto i sanitari del Vopi che non hanno potuto far altro accertare il decesso della 59enne sposata e madre di un figlio. Sull’investimento mortale di Cinzia Blasi indagano i carabinieri di Battipaglia guidati dal capitano Samuele Bileti. “Una grandissima, una grande lavoratrice, una persona allegra” – ha riferito un amico.

“Questa notte una donna è stata investita a Magazzeno. Era con degli amici e, attraversando la strada, è stata travolta da una vettura. Nel tratto, peraltro illuminato, doveva essere rispettato il limite di velocità di 50 km/h, cosa che evidentemente non è accaduta. Stamattina il conducente, che al momento del fatto era fuggito, si è costituito”.

L’automobilista è fuggito, poi si è costituito dopo un’ora: è un 39enne di Capaccio Paestum

Lo scrive sui social il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, dopo il decesso della 59enne Cinzia Blasi che è stata investita e uccisa da un’auto sulla strada litoranea. “Violare le norme può produrre effetti devastanti, destinati ad interrompere e/o cambiare irrimediabilmente la vita delle persone” – ha aggiunto. “Come Istituzioni – assicura Lanzara – faremo del nostro meglio per migliorare la situazione complessa della zona mare, ma tutti, come cittadini, dobbiamo comprendere che molto dipende da noi”. “Un sentito cordoglio ai familiari da parte mia e dell’intera Città di Pontecagnano Faiano“