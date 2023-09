Salerno, Lussy muore ad appena 12 anni: scatta la gara di solidarietà

L’ultimo straziante viaggio di Lussy Maria Santarem Ferraz è partito martedì 5 settembre dall’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove gli operatori sanitari e i medici hanno fatto il possibile per strapparla alla morte ad appena 12 anni.

Salerno, malore fatale alla piccola Lussy Maria: soffriva di malattie congenite

La piccola soffriva di malattie congenite ed ha accusato un malore che si è rivelato fatale nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il funerale si è celebrata nella chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo, punto di riferimento della famiglia di Lussy devastata dal dolore per la prematura scomparsa della figlia.

I residenti del centro storico e del rione Canalone si sono stretti attorno mamma Karen e papà Gianpasquale in questo triste momento. Contestualmente è partita una gara di solidarietà per aiutare i genitori. A lanciare l’appello la Parrocchia Sant’Anna in San Lorenzo Salerno: “Carissimi buongiorno vi chiedo una preghiera per la piccola Lussy.

L’appello della Parrocchia Sant’Anna in San Lorenzo per i genitori della piccola

E per chi desidera un aiuto economico, troverete da Anna al bar un salvadanaio…e domani lo stesso sarà in chiesa”. Non è l’unico appello lanciato sui social con tanti salernitani che in queste ore si sono attivati per dare il proprio contributo.