Salerno piange Antonio Pepe, mentore e anima della favola Audax

Per Salerno e per il calcio ha fatto tanto e forse ha ricevuto meno di quello che meritava. Antonio Pepe, per tutti Tonino, è morto all’età di 73 anni.

L’Audax Salerno piange lo storico presidente Tonino Pepe, portò la squadra fino all’Eccellenza

In punta di piedi, passo dopo passo, aveva portato l’Audax Salerno ad un passo dal gotha del calcio dilettantistico. Tonino Pepe non poteva contare sui milioni che oggi investono i ‘paperoni’ arabi per acquistare squadre di Premier o ingaggiare giocatori quasi come fossero giocattoli o abiti di lusso da sfoggiare al galà d’occasione.

In 50 anni ne ha fatti di sacrifici e salti mortali per permettere ai rossoverdi di essere ai nastri di partenza del campionato in modo da poter essere competitivi contro qualunque avversario. Competenza e passione che gli hanno permesso di costruire un piccolo grande miracolo con l’Audax Salerno che si è spinta fino al torneo di Eccellenza diventando la seconda squadra di Salerno con il Vestuti, che fino a pochi anni prima aveva ospitato la Salernitana, casa del club. Il triumvirato vincente era completato da mister Antonio D’Avino in panchina, il Ferguson salernitano, e Franco Pecora ds.

La maglia rossoverde è stata un trampolino di lancio per tanti giovani talenti e l’occasione di rilancio per chi aveva smarrito la dritta via.

I funerali il 4 settembre nella chiesa di San Demetrio

La notizia della scomparsa di Antonio Pepe ha lasciato senza fiato tanti virgulti salernitani che sotto le sue ali protettive sono cresciuti ed hanno iniziato a respirare l’odore del rettangolo verde. In tanti hanno ricordato lo storico presidente dell’Audax Salerno.

“Una vita trascorsa sui campi sportivi, grazie al suo animo di puro appassionato, è sempre riuscito a coinvolgere intorno a se tantissime generazioni di giovani calciatori. Esempio di correttezza, portatore dei sani valori dello sport, ha profuso energie economiche e compiuto sacrifici smisurati per vedere primeggiare i colori rossoverdi della sua amata Audax.

Salerno sportiva perde un pezzo significativo della sua storia, uomini di sport come l’amico Antonio rappresenteranno per sempre un esempio da emulare” – il ricordo dell’Associazione Salernitani doc del presidente Massimo Staglioli. I funerali saranno celebrati alle 9:00 di lunedì 4 settembre alla chiesa di San Demetrio, in via Dalmazia.