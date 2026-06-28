Cutro, prende l’auto con il solo foglio rosa: Salvatore Lukanov muore a 18 anni, due amici sono gravi

Salvatore Lukanov

La Volkswagen Golf si è schiantata contro un albero prima di ribaltarsi

Doveva essere un giro con gli amici, una serata come tante. In pochi istanti, invece, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Cutro, nel Crotonese. Salvatore Lukanov, appena 18 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 2.40 lungo Corso Nazionale, la principale arteria del paese. Con lui viaggiavano altri due giovanissimi, rimasti gravemente feriti.

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, il ragazzo era alla guida di una Volkswagen Golf con il solo foglio rosa, senza aver ancora conseguito la patente definitiva.

Lo schianto contro l’albero e l’auto distrutta

Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è uscita di strada senza coinvolgere altri mezzi. L’impatto è stato devastante.

L’auto ha centrato in pieno un albero sul marciapiede, spezzandolo e sradicandolo, prima di ribaltarsi più volte e fermarsi al centro della carreggiata completamente distrutta.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per Salvatore Lukanov non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere accartocciate.

Aveva appena compiuto 18 anni

Salvatore era nato a Crotone da madre originaria di Cutro e padre bulgaro. Da poco aveva raggiunto la maggiore età e, secondo quanto emerso dalle indagini, stava guidando un’auto appartenente al compagno della madre.

Gli investigatori dovranno chiarire se il giovane avesse preso il veicolo con il consenso del proprietario e ricostruire con precisione quanto accaduto nei minuti precedenti allo schianto.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’eccessiva velocità e la possibile inesperienza alla guida, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’esatta dinamica.

Due giovanissimi ricoverati in ospedale

A bordo della Golf c’erano anche un 17enne di Cutro e una giovane passeggera. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Hanno riportato diverse fratture e traumi. Le condizioni destano preoccupazione, tanto che uno dei due è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, mentre i medici stanno monitorando costantemente il loro quadro clinico.

Il dolore di un’intera comunità

La notizia della morte di Salvatore Lukanov si è diffusa rapidamente a Cutro, dove il giovane era molto conosciuto. Sul luogo dell’incidente, nelle ore successive alla tragedia, sono arrivati familiari, amici e tanti cittadini, increduli davanti alle immagini della vettura ridotta a un ammasso di lamiere.

Nel frattempo i Carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni dettaglio dell’incidente. Saranno i rilievi eseguiti sul posto e gli esami tecnici sul veicolo a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della Golf e se vi siano altri elementi che abbiano contribuito al drammatico schianto costato la vita al diciottenne.