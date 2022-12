Salvini, il figlio minacciato e rapinato a Milano: cellulare recuperato, la reazione del Ministro

É stato recuperato il telefono cellulare del figlio di Matteo Salvini, minacciato e rapinato a Milano la sera del 23 dicembre.

Il 19enne Federico Salvini è stato minacciato con un coccio di bottiglia da due nordafricani

L’episodio si è verificato l’antivigilia di Natale intorno alle 20 con Federico Salvini, 19 anni, che è stato minacciato con un coccio di bottiglia in via Palma, vicino a una fermata della metro e al Pio Albergo Trivulzio. Il figlio del Ministro delle Infrastrutture è stato avvicinato da due nordafricani mentre passeggiava. Non avendo più il telefonino, ha potuto allertare le forze dell’ordine solo quando è rientrato a casa dove si trovava il leader della Lega con la scorta.

Allertata anche la Digos per verificare se l’episodio avesse una matrice politica. Dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di una mera vicenda di criminalità.

Il Ministro delle Infrastrutture: ‘É capitato a lui, come capita a tanti a Milano’

Il cellulare è stato recuperato il 24 dicembre da un negoziante egiziano al quale i malviventi l’avevano proposto in vendita. Al vaglio delle Forze dell’ordine le telecamere delle zone per individuare gli aggressori del figlio di Matteo Salvini. “È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano, fortunatamente non si è fatto male nessuno” – ha dichiarato il vice Premier.