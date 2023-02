Sanremo 2023, deputata Fdi si scaglia contro Rosa Chemical e Amadeus in aula: il testo di Made in Italy

Il testo del brano Made in Italy, in gara a Sanremo 2023, del cantante Rosa Chemical, nome d’arte del rapper Manuel Franco Rocati, è finito nel mirino di una deputata di Fratelli d’Italia.

La deputata di Fdi Maddalena Morgante attacca Rosa Chemical per il brano Made in Italy

Maddalena Morgante si è scagliata nell’aula di Montecitorio contro l’artista ma indirettamente anche contro Amadeus sottolineando che negli ultimi anni il Festival di Sanremo “si è trasformato in una propaganda a senso unico in favore della teoria gender”. Nel mirino della deputata i richiami del testo a spaccati della società moderna, ampiamente dibattuti sui social ma anche in diversi programmi della tv commerciale oltre che sulla Rai, quali la fluidità, il sesso e OnlyFans tra gli altri.

Sanremo 2023, l’intervento a Montecitorio: ‘Propaganda a senso unico in favore della teoria gender’

“Manuel Franco Rocati in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà come da lui stesso affermato, e chiedo scusa per i termini, il sesso, l’amore poligono e il porno su OnlyFans. La rivoluzione fluida era già da tempo al Teatro Ariston ma trasformare il Festival di Sanremo, che tiene incollati famiglie e bambini emblema della tv tradizionale e convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno.

Il Festival della canzone rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida che da sempre Fratelli d’Italia contrasta… É innegabile che la rassegna canora più importante del nostro Paese sia un enorme veicolo culturale ma anche politico e sociale e come lo stesso mondo della musica sia un palcoscenico per raccontare la società e le sue dinamiche attuali. Questo suo ruolo, e soprattutto, in quest’ultime edizioni si è trasformata in una vera e propria propaganda a senso unico” – ha riferito la deputata Fdi Maddalena Morgante. .

La deputata di Fdi: ‘Il brano di Rosa Chemical spot per la sessualità fluida, le ultime edizioni a senso unico’

Un attacco frontale ad Amadeus oltre che a Rosa Chemical… Resta da vedere se il direttore artistico replicherà alla deputata o eviterà di alimentare il focolaio della polemica alla vigilia di Sanremo 2023 che prenderà il via martedì 7 febbraio con l’esibizione del rapper Manuel Franco Rocati che a questo punto diventerà uno dei momenti più attesi della nuova edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2023, il testo di Made in Italy di Rosa Chemical

Di seguito (tratto da Tv Sorrisi e Canzoni) il testo del brano Made in Italy di Rosa Chemical in gara a Sanremo.

Made in Italy

di M. F. Rocati – P. Antonacci – O. Inglese – D. Simonetta

Ed. Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau/Thaurus Publishing – Milano

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)