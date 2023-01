Sanremo 2023, Amadeus rompe gli indugi su Zelensky al Festival

Nessun dietrofront da parte di Amadeus sull’intervento del presidente ucraino Zelensky a Sanremo 2023. L’indiscrezione era stata anticipata da Bruno Vespa a Domenica In che aveva spiegato di averne parlato con il leader a margine dell’intervista realizzata a Kiev per Porta a Porta.

Le polemiche per Zelensky a Sanremo 2023 dopo l’annuncio di Bruno Vespa a Domenica In

Un video messaggio che ha diviso esponenti politici ed il mondo della musica. Critiche e levate di scudi per una presenza che alcuni leader di partito hanno ritenuto inopportuna. Dall’altra parte la Rai non ha battuto ciglia con l’intervento di Zelensky che resta previsto per l’ultima serata del Festival della canzone italiana (sabato 11 febbraio) come confermato da Amadeus nell’intervista concessa al settimanale Chi.

Il direttore artistico ha sottolineato l’importanza di veicolare un messaggio di pace durante un evento seguito come Sanremo: “Siamo in contatto, ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato. Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo”.

Amadeus a Chi: ‘In contatto per un messaggio di pace, non dobbiamo dimenticare la guerra’

Amadeus ha anticipato che le co conduttrici faranno un monologo ed ha sottolineato il buon feeling che si è creato tra Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. “Non conoscevo Chiara Ferragni ma è stata molto carina. L’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte” – ha aggiunto il conduttore televisivo che sarà affiancato da Gianni Morandi a Sanremo 2023. “Il mio sogno? Mourinho, lo considero un personaggio carismatico. Mi piace come si relaziona con il pubblico, sono un suo fan ed ho chiamato mio figlio come lui (José)”.