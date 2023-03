Michela Boldrini non ce l’ha fatta, era rimasta gravemente ferita nell’incendio del resort in Kenya

È morta questa mattina Michela Boldrini la turista italiana di 39 anni che da sei giorni era ricoverata all’Aga Khan di Mombasa in Kenya in seguito all’incendio al resort di Sweet Barracuda Inn dove si trovava in vacanza.

La donna, originaria della provincia di Bergamo era apparsa subito in gravi condizioni. Ricoverato in terapia intensiva , sviluppa complicazioni e peggiora di giorno in giorno. La madre di Boldrini è sbarcata mercoledì 1° marzo nella città keniota, assistita dall’Ambasciata italiana che, tramite il Consolato onorario, ha seguito la vicenda fin dall’inizio in contatto con le autorità locali.

Michela Boldrini era originaria di Sarnico e si trovava in vacanza in Kenya insieme alla cugina, originario della Valtellina. Stava trascorrendo le ultime ore di vacanza quando si è verificato l’incendi. Infatti sarebbe dovuta partire il giorno successivo a quello dell’incidente. Fatale è stata la decisione di rientrare in stanza per recuperare i documenti di viaggio.

Gli altri turisti italiani presenti al Barracuda Inn di Watamu, in tutto 180, erano riusciti a sfuggire alle fiamme spostandosi sulla vicina spiaggia. L’incendio, scoppiato all’improvviso all’interno del resort, è stato subito alimentato da forti venti e, in pochissimo tempo, ha distrutto l’intero edificio.

Appena si è diffusa la notizia della morte di Michela Boldrini in tanti hanno manifestato cordoglio e incredulità per la scomparsa della 39enne. “Ciao Miky ti ho conosciuta a dei corsi per un breve periodo nel quale mi ero trasferita, ma sei sempre rimasta nel mio cuore per la tua dolcezza infinita, fai buon viaggio” – ha scritto un’amica della bergamasca.