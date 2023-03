GF Vip, Nicole Murgia: ‘Minacciata di morte’, poi si scaglia contro Antonella… ‘Vittimella’

“Nicole Murgia non c’entra, la colpa è esclusivamente di Edoardo”. Antonella Fiordelisi si era scagliata contro Donnamaria dopo aver visto le immagini del tocco galeotto del 30enne sul seno della coinquilina al GF Vip, eliminata nel corso della puntata del 27 febbraio.

Donnalisi in crisi dopo il tocco galeotto di Edoardo Donnamaria, Murgia minacciata dopo l’eliminazione

Immagini che hanno ulteriormente minato il rapporto tra i Donnalisi con l’influencer che questa volta non sembra intenzionata a perdonare quanto accaduto nel cortiletto dove si ritrovano spesso gli Spartani. “Non c’era nessuna malizia” – ha ripetuto il volto di Forum che ha cercato più volte un confronto con la partner. Dall’altra parte Antonella Fiordelisi ha riservato qualche stoccata a Nicole Murgia con la quale il rapporto non è mai stato idilliaco.

Pronta la replica dell’attrice che su Stories ha pubblicato il primo post dopo la fine dell’avventura al GF Vip. Nicole Murgia ha innanzitutto replicato a chi ha tirato in ballo il suo ruolo di madre rispetto a quanto accaduto nella casa più spiata dagli italiani. “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono con gente che mi augura la morte” – ha evidenziato Nicole che poi si è scagliata contro Antonella.

Nicole contro Antonella: ‘Parla di me come carnefice e donna di pochi valori ora che non posso risponde’

“Poi oggi sento Antonella parlare di me come carnefice e come donna dai pochi valori. Vittimella cara ieri sera non era colpa mia oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma come mi insegni la verità viene sempre a galla” – ha aggiunto l’attrice.

“Sono fiera della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia ad uno a uno” – ha chiosato la trentenne romana. A questo punto è probabile un confronto tra Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia nel corso della puntata del 2 marzo del GF Vip.