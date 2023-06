Sant’Antimo sotto choc, cognati uccisi dal suocero nel giorno della fiaccolata per Giulia: sospettava relazione

Sono stati freddati la mattina di giovedì 8 giugno da diversi colpi di arma da fuoco in piazzetta Sant’Antonio a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, e già sconvolto qualche giorno fa per l’omicidio di Giulia Tramontano.

Raffaele Caiazzo

Il 44enne Raffaele Caiazzo si è costituito dopo ore di ricerche

Le vittime sono cognati, il 29enne Luigi Cammisa e la 24enne Maria Brigida Pesacane. Ad ucciderli è stato il suocero, Raffaele Caiazzo, che dopo il duplice omicidio si era dato alla fuga. Il 44enne si è costituito nella caserma dei Carabinieri di Gricignano di Aversa quando ha compreso che i carabinieri, che hanno utilizzato anche un elicottero, erano sulle sue tracce. I militari lo hanno trasferito nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. Secondo quando si è appreso il movente potrebbe riguardare questioni familiari. Sembrerebbe infatti che il suocero accusasse i due cognati di avere una relazione.

Luigi Cammisa è stato rinvenuto a terra in piazzetta Sant’Antonio, adornata da bandiere e striscioni del Napoli, Maria Brigida Pesacane in un appartamento di via Caruso 17. Entrambi sono stati colpiti da diversi colpi di arma da fuoco che hanno attirato l’attenzione, partendo dalle prime segnalazioni ai carabinieri della Compagnia di Giugliano che sono intervenuti sul posto. Luigi lascia due figli, una bimba di sette anni e un bimbo di 4. Luigi e Anna stavano insieme dal 2012, una vita felice coronata da un matrimonio. Strazianti le urla dei parenti al momento del ritrovamento.

Anche Brigida aveva due figli con Alfredo, una bimba di quattro anni mentre l’ultimo arrivato ne aveva solo due. Anche loro, giovanissimi si erano conosciuti nel 2015, quando si sono innamorati. Del caso si occupa il sostituto Alberto Della Valle della Procura ordinaria di Napoli Nord. Intanto alle 19 di giovedì 8 giugno Sant’Antimo ricorderà Giulia Tramontano con una fiaccolata con partenza dalla Villa comunale Del Rio, verso Via Roma e Piazza della Repubblica. Probabilmente sarà l’occasione anche per rivolgere un pensiero ai due giovani genitori uccisi dal suocero.