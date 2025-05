Malore in diretta per Camryn Kinsey su Fox News: polemiche sulla reazione del conduttore

Camryn Kinsey

Camryn Kinsey ha fatto parte dell’amministrazione Trump

Un momento di grande tensione ha scosso la diretta televisiva di Fox News @ Night quando, durante un’intervista, la giornalista Camryn Kinsey, già membro dell’amministrazione di Donald Trump, ha avuto un malore ed è svenuta in studio. L’incidente è avvenuto mentre Kinsey stava esprimendo un’opinione in merito alle dichiarazioni dell’ex presidente Joe Biden, ma la sua frase, “L’ideologia è dove… non si tratta di…”, è rimasta incompiuta. Subito dopo, la giornalista ha perso conoscenza.

L’intervento social della giornalista dopo il malore

Il conduttore Jonathan Hunt, visibilmente scosso, ha cercato di mantenere la calma, rivolgendosi prontamente al pubblico: “Oh mio Dio, stiamo cercando aiuto per Camryn… torniamo a Lydia mentre noi gestiamo la situazione”. Dopo alcuni attimi di incertezza e panico, è stata lanciata la pubblicità per consentire allo staff medico di intervenire tempestivamente.

La stessa Kinsey, dopo il malore, è riapparsa sui social con un post rassicurante su X (ex Twitter): “Mi dispiace per lo spavento. È stato un momento difficile e inaspettato, ma grazie alla professionalità del team di Fox News sto bene. Non era certo il modo in cui volevo concludere il mio intervento”. Ha poi aggiunto con tono ironico: “Tornerò presto in TV, sperando di riuscire finalmente a finire il mio discorso su Kamala!”.

Prayers for Camryn Kinsey @camrynbaylee. For Jonathan Hunt's next piece, he should do a segment on the lost art of being a man. pic.twitter.com/4GY4CJgPkh — Carmine Sabia (@CarmineSabia) May 9, 2025

Conduttore nel mirino

Tuttavia, la vicenda ha acceso un dibattito acceso sulla reazione del conduttore Jonathan Hunt. Sui social, molti utenti hanno criticato la sua apparente freddezza e lentezza nel gestire l’emergenza. Alcuni hanno sottolineato che Hunt avrebbe potuto reagire con maggiore prontezza, soprattutto considerando la gravità dell’episodio e la visibilità mediatica dell’accaduto.

Kinsey era stata invitata in trasmissione per commentare le divergenze ideologiche tra l’attuale presidente degli Stati Uniti e il suo predecessore, ma la discussione si è interrotta bruscamente con il suo improvviso collasso, creando un momento di grande ansia tra i telespettatori. La giornalista ha poi ribadito di essere pronta a tornare in TV appena possibile, chiudendo il suo messaggio con un ringraziamento allo staff medico e tecnico che le ha prestato soccorso.