Scomparsa Dario Capozzoli, ritrovato cadavere a Battipaglia: era stato lanciato appello a Chi l’ha visto

Il cadavere ritrovato nella mattinata di giovedì 18 maggio in un fondo privato di Battipaglia, vicino all’Istituto superiore “Besta-Gloriosi”, dovrebbe essere quello del 45enne Dario Capozzoli.

Il 45enne Dario Capozzoli era scomparso venerdì 14 aprile dalla frazione Quadrivio di Campagna

Era scomparso dalla frazione Quadrivio del comune di Campagna, in provincia di Salerno, venerdì 14 aprile ed era stato lanciato un appello nel corso della puntata di Chi l’ha visto del 19 aprile. L’uomo viveva con la compagna che aveva lanciato l’allarme precisando che quel giorno era uscito per andare dal tabaccaio e al bar e che non si era mai allontanato senza avvertire. L’uomo aveva con sé il cellulare che squillava a vuoto fino a quando non si è scaricato del tutto.

Dopo giorni vissuti tra angoscia e speranza la drammatica svolta con il ritrovamento del corpo in un fondo privato di via Gonzaga. La presenza del cadavere è stata segnalata dai proprietari del fondo mentre stavano effettuando la pulizia del terreno.

Cadavere ritrovato in un fondo privato in via Gonzaga, l’esame esterno e le ipotesi investigative

Si trovava in un angolo tra gli alberi e da un primo esame esterno non sembrerebbe essere stato abbandonato né sono stati rinvenuti segni di violenza. Accanto alla salma sono state ritrovate delle siringhe e non è escluso che la morte possa essere sopraggiunta per overdose. Il corpo dell’uomo che si presume sia Dario Capozzoli è stato trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

I poliziotti diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele hanno allertato i carabinieri della Stazione di Campagna che indagavano sulla scomparsa dell’uomo e che hanno allertato i familiari.