Scomparso Dario Capozzoli a Campagna, l’appello a Chi l’ha visto

Allarme a Quadrivio, frazione di Campagna, in provincia di Salerno, per la scomparsa di Dario Capozzoli. Del 45enne si sono perse le tracce da venerdì 14 aprile come riferito da Federica Sciarelli nel corso della puntata del 19 aprile di Chi l’ha visto.

Dario Capozzoli è uscito di casa per far colazione il 14 aprile e non è più rientrato, l’appello a Chi l’ha visto

“Vive con la sua compagna, è uscito di casa per andare dal tabaccaio ed al bar a fare colazione ma non è più rientrato a casa” – ha riferito la conduttrice spiegato che la partner si è allarmata perché prima di questo episodio non si era mai allontanato e si era comunque sempre reso reperibile.

“Ha cercato di contattarlo immediatamente ma il suo cellulare squilla a vuoto. Poi il cellulare si è scaricato” – ha precisato Federica Sciarelli durante Chi l’ha visto nel lanciare l’appello per Dario Capozzoli di Quadrivio di Campagna. Tra i segni particolari un cerchio nero tatuato sulla mano sinistra.