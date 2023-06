Scomparso nel Lago di Bracciano dopo essersi tuffato dal pedalò, nessuna traccia del 19enne Angelo

Proseguono le ricerche del 19enne originario delle Isole Mauritius scomparso nella zona del lago di Bracciano , in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione il giovane si è gettato dal pedalò nel pomeriggio di giovedì 29 giugno.

Il diciannovenne delle Isole Mauritius si trovata con la famiglia sul litorale di Anguillara Sabazia

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle ricerche nelle acque del lago di Bracciano, iniziate da quando è scattato l’allarme, intorno alle 17:30 di ieri, sia in superficie che in profondità. Nelle ricerche sono stati impiegati gommoni del nucleo sommozzatori e un elicottero dei Vigili del fuoco Drago. Sono presenti, inoltre, le forze dell’ordine.

Angelo, il nome del giovane scomparso, si trovava con la famiglia sul litorale di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, che ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Un parente ha riferito che tra pochi giorni avrebbe compiuto il 20esimo compleanno. Con il trascorrere delle ore si teme per le sorti del giovane originario delle Isole Mauritius. “Inizialmente abbiamo pensato ad uno scherzo poi non l’abbiamo visto più” – ha detto la sorella.

Le ricerche nel lago di Bracciano dei sommozzatori, i parenti: ‘Pensavano ad uno scherzo’

Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di comprendere i motivi per i quali Angelo non è riemerso dopo essersi tuffato dal pedalò. Potrebbe essere stato risucchiato da un vortice o rimasto impigliato nelle alghe. Nel giugno di due anni fa in queste stesse acqua, davanti a Trevignano, e scomparso un altri ragazzo, un olandese di 22 anni. Si era tuffato in acqua. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.